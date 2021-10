La morte di Rossano Rubicondi ha lasciato l’amore in bocca: si è spento a soli 49 anni. Un annuncio inaspettato e che ha lasciato senza fiato nella prima serata di oggi. Inevitabilmente i riflettori si sono riaccesi sulla vita privata dell’ex modello e noto volto televisivo.

Rossano Rubicondi e l’ex moglie Ivana Trump

Fece scalpore, nel 2008, la notizia del matrimonio tra Rossano Rubicondi e Ivana Trump, già coniugata Trump. Dopo essere diventato popolare per essere il più longevo fidanzato di Ivana Trump, dopo il divorzio dall’ex presidente Usa, Donald, la sposò diventando il suo quarto marito.

Dopo il divorzio nel 2009, l’ex moglie di Donald Trump si era riavvicinata a Rossano Rubicondi ma la loro rinata passione non resse alla distanza. Lui impegnato in Italia e lei divisa tra New York, Miami e Saint-Tropez, i due decisero ben presto di lasciarsi. Ivana in merito aveva commentato:

Rossano deve lavorare e trascorre molto tempo in Italia mentre io mi divido tra New York, Miami e Saint-Tropez. Siamo spesso lontani e questa cosa non funziona davvero, così abbiamo deciso di separarci. Ci siamo divertiti tanto insieme e restiamo buoni amici.

Nel 2018 Rossano aveva partecipato a Ballando con le stelle come ballerino per una notte insieme proprio alla sua ex moglie, Ivana Trump.

Ulteriori dettagli li ha svelati Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 sul sito del magazine: