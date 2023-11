Rosanna Lambertucci punge in attesa della nuova puntata di Ballando con le Stelle. E Selvaggia Lucarelli non può che replicare, in attesa di poter affrontare faccia a faccia la nota giornalista nel corso del prossimo appuntamento con lo show del sabato sera di Milly Carlucci. Tema centrale? La dieta.

Rosanna Lambertucci punge la giuria di Ballando: interviene Selvaggia Lucarelli

Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Rosanna Lambertucci ha presentato il suo nuovo libro dal titolo “La mia dieta semplice”. Un volume che la concorrente di Ballando ha considerato “straordinario”. Ad aggiungere un po’ di pepe alla conversazione ci ha pensato Eleonora, che ha domandato alla sua ospite se volesse consigliare a Mariotto, giudice dello show ballerino, il suo libro.

Rosanna Lambertucci, a quel punto, ha colto la palla al balzo ed ha replicato asserendo: “Lo consigliamo a parecchi della giuria, perché sono tutti quanti, tutto sommato… Devono dimagrire”. Ovviamente Selvaggia Lucarelli non ha preso benissimo l’intervento della giornalista e su Instagram ha postato una sua foto tra fulmine e saette.

Cosa dobbiamo aspettarci nel corso della prossima puntata di Ballando con le Stelle? oltre alla possibile nuova polemica con Simona Izzo e quella con Teo Mammucari (in entrambi i casi noi siamo team Lucarelli), potrebbe esserci anche quella con la Lambertucci, per una serata scoppiettante.