Rosalinda Cannavò ha perso la pazienza su Instagram e si è scagliata contro i fan tossici che attaccano la sua storia d’amore con Andrea Zenga. L’ex del GF Vip ha usato parole chiare e precise che vi riportiamo a seguire.

Rosalinda Cannavò difende il suo amore per Zenga

Tengo a precisare una cosa perché adesso non ne posso più di lotte e guerre inutili tra fandom, davvero mi sembra follia pura. Io sto con Andrea e delle mie scelte sentimentali non devo dare conto a nessuno in fin dei conti.

E chiedo a chiunque mi sostenga, che faccia parte di un gruppo di fan piuttosto che di un altro, di smetterla di fare attacchi gratuiti verso una persona che è fondamentale nella mia vita e che ha reso questa migliore.

Chi manca di rispetto a lui manca di rispetto a me… detto questo mi passa la voglia di stare in un social che dovrebbe unirci in tempi come questi e invece a tratti incita all’odio. Buona giornata!