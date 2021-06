Rosalinda Cannavò ha conosciuto Walter Zenga, padre di Andrea. Il terzetto è stato immortalato su Instagram per la gioia degli estimatori che non vedevano l’ora che l’incontro venisse documentato. Nonostante questo, non sono mancate le critiche alle quali l’attrice siciliana ha risposto per le rime.

Rosalinda Cannavò conosce Walter Zenga ma l’odio social non si arresta

Ciao a tutti, scrivo cosi perché questo è un messaggio per TUTTI quei gruppi o Fandom nati per sostenermi come rosiners/rosmello/zengavò (ordine casuale, prima che scattino polemiche futili). Ho assistito spesso a “guerre” inutili fatte l’uno contro l’altro. Sappiate che NON fate il mio bene. Vi chiedo di finirla con insulti e minacce alle MIE persone a partire dalla mia famiglia, Andrea, Dayane, Sonia, Martina e tutti coloro che ho scelto nella mia vita. Smettetela di fare insulti omofobi, xenofobi e non permettetevi MAI di giudicare chỉ ha sofferto o soffre di DCA. Chi fa questi insulti NON mi rappresenta.

Grazie mille, vi Amo. Rosy.

Forse il Messaggio non è arrivato, visto che si parla, di quale Fandom ha asfaltato Rosi! Cosa non vi è chiaro, che è riferito agli Haters di ogni Fandom, che insultano lei e le persone vicine? Se qualcuno si sente toccato, è perchè sà di aver la coscienza sporca. 😉 #Zengavo ❤️ pic.twitter.com/xMLxwIc6a9 — 🏠 Gessy ❤️ (@Gessy_Heart) June 5, 2021

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, praticamente un giorno su due sono costretti ad intervenire cercando di bloccare l’odio social.

Cose simili accadono spesso anche a Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Dayane Mello e Elisabetta Gregoraci.

Sono loro i volti maggiormente presi di mira dagli hater ed i leoni da tastiera dopo il Grande Fratello Vip.

Da settembre si riapriranno i battenti della nuova edizione e, secondo voi: si daranno una calmata o “sposteranno” solamente il loro odio?

Io spero nella prima ma so che, come ogni anno, prenderà vita il secondo scenario.