Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga dopo il Grande Fratello Vip hanno portato avanti la loro storia con amore alimentando e facendo crescere il loro sentimento ogni giorno di più.

In queste ore, Rosalinda ha condiviso un profilo fake invitando gli estimatori a segnalarlo dopo avere diffuso una fake news sulla sua relazione d’amore con Andrea Zenga.

Ed infatti, il profilo in questione creato ad hoc per creare scompiglio, annunciava la fine della relazione d’amore con il figlio di Walter Zenga.

L’attrice, quindi, stanca di queste attenzioni tossiche e morbose, ha aggiunto:

Segnalate questo profilo che si spaccia per me. Ma mi spiegate perché non avete un hobby, perché non lavorate, impegnate il tempo per leggere, cantare, suonare, correre, acculturarvi, invece di ossessionarvi a dei personaggi al punto di creare profili fake con il loro nome e sparare una serie di stro**ate? Spiegatemi, perché non comprendo. Aiutatemi a segnalare.