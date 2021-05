Rosalinda Cannavò ospite di “Nuova Era”, programma in onda su Radio Smeraldo condotto Matteo Bortone, ha nuovamente parlato delle feroci critiche del web da quando è tornata sui social dopo il Grande Fratello Vip.

E per quanto riguarda la sua storia d’amore con Zenga:

I nostri tre mesi è come se fossero di più. La nostra storia è iniziata in un modo particolare. Abbiamo iniziato subito la convivenza. Ancora ci godiamo l’inizio della nostra storia. Non bruciare le tappe credo sia una cosa importante.

Rosalinda ha nuovamente parlato dello scherzo de Le Iene, confidando di avere voglia di limare un aspetto del suo carattere:

Non me lo aspettavo. Ha approfittato di un periodo di forte stress per me perché stavo facendo il trasloco. Mi ha preso in giro a tutti gli effetti. Ci sono cascata in pieno. La gelosia? Rivedendomi è un aspetto su cui devo lavorare. E’ un mio difetto. Di solito è sinonimo di tenere tanto a una persona.