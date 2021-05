Solo qualche giorno fa Andrea Zenga aveva denunciato un fatto increscioso e sempre più (purtroppo) diffuso sui social. Il giovane ex gieffino era stato vittima del solito “leone da tastiera” che era stato addirittura raggiunto da minacce di morte. Anche la mamma Roberta Termali ha manifestato sconcerto rispetto a quanto accaduto al figlio avuto da Walter Zenga.

Roberta Termali, la mamma di Andrea Zenga, ha commentato lo spiacevole accaduto durante una diretta Instagram con Sonia Bruganelli, nel suo formato A casa mia, come riferito anche da La Nostra Tv.

“La settimana scorsa un brutto messaggio su Andrea mi ha lasciato spiazzata”, ha dichiarato la signora Termali che ha chiaramente preso le difese del figlio. Rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi la donna ha commentato:

La critica mi stimola al confronto, però queste cose brutte in cui si mette di mezzo la morte sono veramente spiazzanti. Non sai come reagire perchè sai benissimo che sono solo frustrazioni da qualcuno che si nasconde.