Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si stanno godendo le vacanze tra un bagno al mare e una foto buffa dove mostrano il loro amore e lanciano un bel messaggio positivo.

“Foto 1: come vorremmo essere. – scrive Zenga mostrando uno scatto che lo ritrae in perfetta posa con la sua fidanzata – Foto 2: come siamo realmente. Goffi, imbranati… ma felici”, continua Andrea condividendo la seconda immagine che li ritrae poco prima di sistemarsi.

Nonostante ci sia dell’ironia nelle parole di Andrea, si percepisce appieno la volontà di accettarsi senza pretendere da noi cambiamenti che potrebbero snaturare il nostro essere.

Goffi e imbranati? Sì, ma felici. E non fa una piega.

Del resto, anche Rosalinda Cannavò proprio di recente ha condiviso una sua foto in costume condividendo un bellissimo messaggio a favore dell’accettazione:

Ammetto che ricevo molti attacchi sul mio aspetto fisico. Ammetto anche che questi mi condizionano non solo nel pubblicare foto in costume, ma cosa ancora più grave è che non si tratta solo del decidere di postare una foto in bikini per essere cool ma di condizionamenti nella vita vera, tanto da crearmi spesso imbarazzo a stare in costume davanti alla gente.

E lo dico con totale sincerità nonostante più volte io stessa ho affermato che tutto ciò che si può dire su di me a livello estetico mi scivola addosso oggi. Apparentemente è così, bisogna imporsi questo, ma per molte di voi come me sentirsi dire sei troppo grassa, sei troppo magra, e poco alla moda con i canoni estetici del momento non è poi una boccata di autostima.

In una società dove conta di più apparire che essere io voglio vincere l’insensata paura di non “essere come gli altri vogliono che io sia” e mi mostro in bikini che vi piaccia o meno.