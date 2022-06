Rosa Di Grazia è stata accusata di comprarsi i follower su Instagram. Deianira Marzano ha prontamente condiviso la segnalazione costringendo l’ex ballerina di Amici ad intervenire dopo un pettegolezzo con protagonista anche Deddy.

Rosa Di Grazia vuole fare ingelosire Deddy? Lei interviene

Secondo la segnalazione, Rosa Di Grazia si comprerebbe i follower. Ma non finisce qui. L’utente “misterioso” prosegue aggiungendo alcuni dettagli sulla fine della storia con Deddy.

Stando a ciò che asserisce questa persona, la ballerina si sarebbe fidanzata con un altro ragazzo dopo la rottura con Deddy solamente per fare ingelosire il cantante.

Giustamente, dopo queste maldicenze, la ballerina è intervenuta sul profilo Twitter dei colleghi di Quellochetuttivoglionosapere.it:

Capisco che è il vostro lavoro e lo rispetto ma a tutto c’è un limite. Soprattutto alle bufale che vengono sparate gratuitamente. Quanta invidia e cattiveria. Mi dispiace per voi. Un caro saluto e un sorriso grande.

Ma credete veramente che i personaggi famosi possano ancora “cedere” ai bot per fare crescere i loro profili di Instagram? Lo sappiamo bene che pratiche scorrette come queste non farebbero altro che “affossare” le loro pagine. Secondo voi, visto che questi strumenti rappresentano una importante vetrina, potrebbero mai “cedere” al fascino di veder lievitare tanti piccoli fake inattivi? Maddai… un po’ di sale in zucca!

E comunque, Rosa fin troppo diplomatica per i miei gusti.

Io sarei così: