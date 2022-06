Jessica Selassiè e un ex cantante di Amici creano un involontario “muro del gossip”: ecco per quale motivo

Jessica Selassiè, protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ne è uscita vincitrice e totalmente cambiata. Dopo aver precisato come stanno attualmente le cose con Barù, il gossip, proprio in queste ore, ha ripreso a circolare con la condivisione social di uno scatto raffigurante un muro.

Il “muro” del gossip: Jessica Selassiè e un ex cantante di Amici creano il “panico”

“Weekend vibes”, ha scritto Jessica Selassiè postando la foto di un muro di mattoni. La stessa parete compare anche in uno scatto postato da Deddy, ex volto di Amici molto amato dagli estimatori del talent show.

Proprio per questo motivo, il gossip social si è rimesso in moto e alcuni sostengono che la parete sia la stessa ed appartenga anche alla casa romana dell’ex protagonista di Amici.

Quel muro mi sembrava averlo già visto da qualche parte, Deddy lo aveva pubblicato qualche tempo fa. È lo stesso? #jeru pic.twitter.com/06lxRj4c9P — Marzia Staffolani (@Marziastaff99) June 12, 2022



Altri “indizi”? Jessica e Deddy si seguono su Instagram e si sono incrociati (conosciuti?) durante il concerto di Aka7even (dove invece si è totalmente ignorato con la sua ex Rosa Di Grazia).

Personalmente punterei più ad una amicizia/potenziale collaborazione musicale tra i due. Deddy, infatti, ha 19 anni e Jessica 26 (ma questo non è rilevante… chi se ne frega della differenza d’età).

Esistono amicizie, collaborazioni oppure nulla di tutto questo.

in un solo video le princess, deddy, pettinelli, peparini, rosa di grazia è alessio lapadula: RICOVERATEMI SOJO IN STATO DI SHOCK pic.twitter.com/YQZibFRX7s — edoardo 🦦 (@edosenzaemoji) June 3, 2022



Ed anzi, a tal proposito voglio dire la mia su qualcosa che ho letto di recente proprio su Twitter. Alcuni fan di Jessica si lamentano perché posta pochi contenuti social e spesso sono delle pubblicità.

Qualcuno dimentica che, prima di essere un personaggio pubblico, è una persona. Come tale, ha sempre ribadito di essere poco social e probabilmente lo sarà anche in futuro e non c’è assolutamente nulla di male in questo.

Alcuni parlano di “potenziale inespresso”. Non è certamente tramite delle storie di Instagram che Jessica avrà modo di far conoscere le sue doti artistiche, anzi… tutt’altro.

Apprezzare un personaggio pubblico significa anche rispettare la persona che vi appare dietro lo schermo di un cellulare, non scordatelo mai.