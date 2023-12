Romina Carrisi è incinta del suo primo figlio ed ha ufficializzato la sua relazione con Stefano Rastelli, regista di esterne per “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione condotta fino allo scorso anno da Serena Bortone sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

Romina Carrisi incinta di un maschio, ecco chi è il compagno Stefano Rastelli

Stefano ha 51 anni ed è stato nel passato sposato, con due figli. La loro storia d’amore è nata proprio nello studio di Serena Bortone, dove lavoravano entrambi. Nonostante l’età differente, Romina Carrisi e il suo compagno sono una coppia felice e affiatata.

I due hanno ufficializzato la loro relazione in occasione del 35esimo compleanno di Romina, quando sono apparsi insieme, radianti e sereni.

Stefano Rastelli è presente su Instagram con l’account @stefanorastelli1, dove conta poco più di 1000 seguaci.

La loro storia che sta procedendo a gonfie vele e, proprio in merito alla possibilità di avere un figlio, Romina Carrisi ospite di Serena Bortone aveva precisato:

Un figlio? Ho conosciuto le sue figlie e la sua ex moglie e ci tenevo prima a conoscere loro prima di fare un passo così. Ci tenevo a dare priorità a chi c’era prima. Ci stiamo pensando…

La loro relazione è cominciata quasi per gioco, con uno scherzoso bacio prima di Pasqua 2022 in un ristorante di Maccarese così come raccontato dalla figlia di Al Bano e Romina:

Come mi ha conquistata? Con la sua simpatia, la sua veracità. Non litighiamo, si comporta benissimo.

La storia d’amore con Stefano Rastelli è iniziato circa un anno e mezzo fa:

Lo volevamo entrambi. Stiamo insieme da un anno e mezzo, abbiamo iniziato a convivere subito. Io mi trovo a mio agio con lui, per me è perfetto nelle sue imperfezioni. Lui è presente, mi ascolta, riesce a capirmi. Non c’è dono più grande. All’inizio avevo timore di iniziare una storia con un uomo già impegnato, però ho trovato dall’altro lato un uomo molto intelligente, capace di poter gestire.