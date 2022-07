Rkomi ha lasciato Paola Di Benedetto con un messaggio? Il gossip

Da settimane si rincorrono le voci di una rottura tra Rkomi e Paola Di Benedetto, “spariti” (insieme) dai social dopo la fotografia condivisa da Fedez sul suo account di Instagram.

Rkomi ha lasciato Paola Di Benedetto con un messaggio?

Secondo the pipol gossip, il cantante avrebbe lasciato la giovane conduttrice con un laconico messaggio perché non “interessato” al gossip. Per dovere di cronaca, anche Paola è sempre stata lontana dai pettegolezzi, quindi mi pare una ipotesi piuttosto “audace” quella della pagina Instagram in questione: voi cosa ne pensate?

Ecco cosa scrive il profilo social:

No. Non c’è nessun uomo nuovo nella vita di Paola Di Benedetto. Ma come noi di Pipol avevamo anticipato non c’è più nemmeno Rkomi, giudice di X Factor. È stato lui a lasciare la bellissima Paola con un sms. Il motivo alla base sembrerebbe che lui fosse allergico alla sovraesposizione mediatica e al gossip. Certo fa pensare se fosse così perché proprio Rkomi insieme con Paola nella loro ultima uscita ha posato in i Ferragnez. Più popolarità Pop di questa… dunque quale sarà la verità ? La storia però è definitivamente chiusa. E Paola balla anzi canta da sola, da single.