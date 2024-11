Rissa al GF: Alfonso e Antonio quasi alle mani, interviene Titty, spuntano le chat private con Federica – VIDEO

La casa del Grande Fratello è stata travolta da una sorpresa inaspettata: l’ingresso di Antonio Fico, ex fiamma di Federica Petagna, ha scatenato un confronto acceso che ha coinvolto anche Alfonso D’Apice, rendendo la puntata incandescente.

Rissa al GF: Alfonso e Antonio quasi alle mani per Federica (che se la ride)

Antonio ha affrontato Federica in giardino, accusandola di aver minimizzato la loro relazione estiva. “Hai detto che c’è stato solo un bacio da ubriaca, ma ci siamo frequentati per tre settimane”, ha dichiarato Antonio, che ha negato qualsiasi fraintendimento. Federica, dal canto suo, ha ribattuto: “Vuoi visibilità per i tuoi social e il tuo bar”.

Il confronto ha rapidamente preso una piega polemica. Antonio ha ironizzato: “Un bacio da ubriachezza? Allora sei stata ubriaca per tre settimane”, mentre Federica ha cercato di chiudere il discorso, sostenendo che le sue dichiarazioni fossero esagerate.

È arrivato il momento del faccia a faccia tra Federica e Antonio #GrandeFratello pic.twitter.com/MYCM4p63Ul — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 19, 2024



Nel pieno della discussione, è intervenuto Alfonso D’Apice, visibilmente infastidito dalle accuse di Antonio. Rivolgendosi a lui in tono deciso, ha dichiarato: “Vai a fare i cornetti e torna a fare le colazioni”. Una frase che, pur stemperata da un’ironia tagliente, ha sollevato discussioni sui social.

In tutto questo, ad un passo dalla rissa, Federica se la rideva sotto i baffi.

Antonio, allontanatosi dalla casa, ha lanciato un’ultima provocazione: “Continua a baciare tutti”.

ammettiamolo abbiamo tutti tremato, siamo tutti saltati dalla sedia, in 2 mesi è stato l’unico momento rilevante #grandefratellopic.twitter.com/hPCaKUX6gz — lara (@Lar02a) November 19, 2024

Titty Scialò difende Antonio: “Se parlo io crolla tutto”

La vicenda ha visto anche l’intervento di Titty Scialò, cugina di Antonio, che ha difeso il parente tramite Instagram: “Io per ora sto zitta, ma se inizio a parlare crolla il banco”. Titty ha sottolineato l’importanza della dignità del lavoro di Antonio, criticando chi lo sminuisce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blogtivvu.com – Gossip e TV (@blogtivvu_com)

La vicenda si è arricchita di nuovi dettagli quando Antonio ha pubblicato chat private con Federica, mostrando apprezzamenti per i suoi cornetti – rigorosamente da bar con tanto di offese, nemmeno tanto velate nei confronti di Alfonso, considerato il “cornuto” della situazione.

Vi prego, basta con tutto questo trash di serie B.