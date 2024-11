Chi è Antonio Fico, il presunto flirt di Federica Petagna del Grande Fratello

Nuove rivelazioni scuotono il percorso di Federica Petagna, concorrente del Grande Fratello 2024, che, a pochi giorni dall’ingresso nella Casa, si trova al centro di un gossip esplosivo. Antonio Fico, imprenditore campano, ha confessato a Fanpage di aver avuto una frequentazione con Federica dopo la sua rottura con Alfonso D’Apice, a seguito della partecipazione a Temptation Island 2024.

Chi è Antonio Fico, il presunto flirt di Federica Petagna del GF

Secondo il racconto di Fico, i due si sarebbero conosciuti grazie a Titti Scialò, cugina di Antonio e amica d’avventura di Federica. Il primo incontro risalirebbe al 22 settembre, appena terminate le registrazioni del reality, e sarebbe culminato con un bacio durante una serata in discoteca. Da quel momento, i due avrebbero intrapreso una frequentazione durata tre settimane, fatta di incontri discreti e telefonate.

Federica Petagna tra due fiamme: Antonio Fico e Stefano Tediosi

Stando alle dichiarazioni di Antonio, Federica gli avrebbe assicurato di essere single, ma avrebbe menzionato una conoscenza in corso con Stefano Tediosi, altro protagonista del gossip legato alla gieffina. “Spesso la vedevo parlare al telefono con qualcuno, credo fosse proprio Stefano”, ha spiegato Fico, aggiungendo di non aver insistito per evitare di metterle pressione.

L’ultimo contatto tra i due risale al 7 ottobre, alla vigilia dell’ingresso di Federica nella Casa del Grande Fratello. Durante una telefonata, Federica avrebbe chiesto ad Antonio di mantenere segreta la loro frequentazione, ma la situazione è esplosa quando Stefano, in puntata, ha minimizzato il rapporto tra Federica e Antonio, parlando di un unico bacio legato all’ubriachezza.

Antonio accusa: “Mi sono sentito offeso”

Deluso dalle parole di Stefano e dal comportamento di Federica, Antonio ha deciso di raccontare la sua versione: “Un bacio dettato dall’ubriachezza non dura tre settimane. Mi sono sentito offeso. Ho mantenuto il segreto per rispetto, ma ora voglio fare chiarezza”.

Federica, dal canto suo, ha negato tutto in diretta, lasciando spazio a ulteriori polemiche e dubbi sul suo comportamento.