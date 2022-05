Rissa al Costanzo Show tra Sgarbi e Mughini: insulti e botte da orbi – VIDEO

La rissa tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi al Maurizio Costanzo Show aveva già creato scalpore prima della messa in onda. Ieri sera lo scontro è stato trasmesso nella sua versione integrale, regalandoci uno spaccato veramente brutto di televisione.

Rissa al Maurizio Costanzo Show tra Sgarbi e Giampiero Mughini

Sgarbi e Mughini si sono scontrati per le mascherine: “Ho detto di usare la stessa da 8 mesi perché me ne sbatto”, ha spiegato il critico d’arte raggiunto da Fanpage. La scintilla è letteralmente esplosa dopo il racconto di Al Bano delle sue esibizioni musicali nella Russia di Putin.

“Ora il momento è cambiato”, ha commentato Mughini mettendo a tacere il cantante di Cellino San Marco.

Sgarbi si è subito scaldato: “Ma che un cantante, un direttore d’orchestra, un atleta non possano venire in Italia è una forma di fascismo! Sono uomini che hanno una dignità e vanno difesi fino in fondo!”.

Mughini ha replicato: “Sono contrarissimo ai veti sulla nazionalità, ma nel caso del direttore d’orchestra il sindaco Sala aveva chiesto che si pronunciasse contro l’idea della guerra, è questo che è sbagliato”.

Da quel momento sono iniziati gli insulti e Mughini ha fatto cadere per terra Sgarbi dopo avergli dato uno spintone: “Ti prendo a calci in cu*o pezzo di *erda”.

Sgarbi dopo essere caduto dalla sedia ha continuato: “Violento mer*a umana, sei peggio di Putin!”.

Abbiamo veramente visto due anziani picchiarsi in televisione? Sì, la risposta purtroppo è sì.