Vittorio Sgarbi, ospite di “Dedicato” su Rai1, ha commentato il Festival di Sanremo come un qualsiasi opinionista di Barbara d’Urso, esprimendo un parere piuttosto triste nei confronti di Michele Bravi.

Il critico d’arte ha aperto le danze con Drusilla Foer: “E’ il vero Achille Lauro. È un personaggio riuscito, è una versione più elegante e meno sciatta dal punto di vista dell’immagine di Platinette”.

Proprio a proposito di Achille Lauro ha aggiunto:

Lui è formidabile e divertente come performer, ma non si capisce perché debba andare nudo e tatuato a Sanremo. Fa il personaggio, ma se sei a Sanremo devi cantare.

Anche la conduttrice Serena Autieri decide di offrire un pensiero medievale:

Una canzone normale rivolta ad un uomo?

Ma ricolleghiamoci con il Medioevo, prego.

Sgarbi ha proseguito con lo scivolone su Michele Bravi:

Serena Autieri è intervenuta (ma si poteva decisamente fare di più):

Non si può dire… Adesso i cantanti hanno un po’ questo modo di vestirsi in modo stravagante. Non c’è niente di male.