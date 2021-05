Alcuni giorni fa vi abbiamo scritto di una terribile lite durante la registrazione di Uomini e Donne con protagonisti Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. In televisione però, la maggior parte della discussione è stata censurata, così come conferma anche Valentina Autiero.

Lite censurata a Uomini e Donne: parla Valentina Autiero

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne è stata intervistata da FanPage ed ha confermato la “censura” avvenuta in fase di montaggio. Valentina è venuta a sapere alcuni dettagli tramite Roberta Di Pauda, ex fidanzata di Riccardo Guarnieri:

Sono anche un po’ dispiaciuta perché mi sarei fatta due risate. Quasi a botte, muso a muso mi ha detto. Hanno tagliato tutto. Me l’ha raccontata Roberta. Mi ha detto che si sono avvicinati ma l’hanno tagliata integralmente. Non so cosa abbia scatenato la lite. Quando l’ho chiesto a Roberta mi ha detto che avevano litigato sempre a causa di quella battuta di Armando sul fatto che Riccardo “non funzionasse”.

L’ex dama ha anche preso le difese di Armando puntando il dito contro Riccardo:

Non è andata così. Armando non le ha mai parlato male della redazione. Si era sfogato, almeno secondo quello che mi ha raccontato Roberta. Anch’io ho parlato tante volte al telefono con Armando e non mi ha mai parlato male della redazione. Sfogarsi per i continui attacchi è un’altra cosa, abbiamo avuto tutti un momento di nervosismo.

Valentina Autiero ha parlato anche del rapporto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Pauda, svelando di essere amica di entrambi ma di avere un rapporto più stretto con la dama:

Il profilo falso Instagram di Roberta? Ce l’ha ma non è finto. A parte che tutti hanno un solo profilo con due nomi. Pure se fosse, io guardo le storie di chi non mi sta simpatico con quello di mia madre o di mia sorella. Se anche uno avesse un altro profilo per impicciarsi dei fatti degli altri senza farlo sapere non ci sarebbe nulla di male.

E per quanto riguarda la lite con le accuse di Riccardo verso Roberta di volere mettere in piedi delle discussioni solamente per i follower, l’ex dama di Uomini e Donne ha aggiunto:

Li ho sentiti ieri tutti e due e ho detto loro che hanno sbagliato entrambi. Si sono spinti oltre, non c’era bisogno di sputtan*rsi. Ma non so dove sia la verità. Anche con me uno dice una cosa e l’altro dice il contrario. Cosa mi ha detto Riccardo? La stessa cosa detta in puntata, che si erano messi d’accordo perché lei gli aveva chiesto di restare più tempo in trasmissione per una questione di visibilità. Secondo la sua versione, sono usciti un mesetto dopo averlo stabilito tra loro per dare maggiore visibilità a Roberta. Lei cosa mi ha detto invece? Che in quei mesi c’erano un sacco di problematiche, anche a livello intimo, e che hanno poi deciso di uscire perché lei era stanca. Sarebbe uscita con lui o da sola.