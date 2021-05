La registrazione di Uomini e Donne di ieri è stata ricchissima di colpi di scena, risse sfiorate e rivelazioni choc. I protagonisti principali di questi siparietti sono stati: Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Armando Incarnato.

Rissa (sfiorata) tra Riccardo e Armando di Uomini e Donne

Così come rivela il VicoloDelleNews, Riccardo Guarnieri non avrebbe voluto presenziare in studio dopo le forti accuse di Roberta Di Padua. La sua ex fidanzata, infatti, lo incolpa di non essere focoso sotto le lenzuola (cosa che gli imputava anche Ida Platano).

Poi si è sfiorata quasi la rissa con Armando Incarnato (sempre molto sereno e pacato, se… lallero) che ha avuto un duro faccia a faccia con Riccardo così come ci rivelano le anticipazioni:

Ad un certo punto arriva ad un duro faccia a faccia letterale con Armando, perché Riccardo ha raccontato che Roberta gli confidò che il napoletano gli parlava male della redazione. Lei ovviamente smentisce ma lui non ritratta, addirittura dice che in passato tra lei ed Armando ci dev’essere stato qualcosa che è andato al di là di una semplice amicizia. Ovviamente Armando replica ma essendo senza microfono non si è sentito cosa dice, fatto sta che Riccardo gli si rivolta contro quasi a mettergli le mani addosso tanto da indurre altri presenti a dividerli.

In conclusione vorrei fare una piccola osservazione: tutti noi ci lamentiamo del “trash” che porta in TV Barbara d’Urso ma perché i teatrini di Maria De Filippi, invece, ci vanno sempre bene?