Giulia Stabile dopo la vittoria di Amici 20 è stata criticata per alcuni aspetti della sua personalità: uno tra tutti? La sua risata. Per i soliti leoni da tastiera il suo modo di ridere sarebbe “fastidioso” e da “oca isterica”.

Per fortuna la ballerina ha risposto all’odio in modo perfetto postando pure un video che lascerà gli hater in silenzio. Ah, per la cronaca, questa risposta perfetta e diplomatica proviene da una ragazza di appena 18 anni:

Per tutte quelle persone invece che continuano a criticarmi ogni giorno per un motivo o per un altro, sperando che smettano, non tanto per me perché io sto vivendo benissimo e sono felice per tutto quello che ho costruito e tutto quello che vivendo, ma più per loro perché state perdendo solo tempo, i vostri insulti non cambiano le mie vittorie, le mie sconfitte, le mie esperienze e la mia vita, vi rendono solo persone peggiori senza cuore e vi tolgono del tempo che potreste dedicare ai vostri sogni per vivere felici…

Meno cattiveria e più lavoro, non perdete tempo ad insultare una ragazzina di 18 anni che sta realizzando i suoi sogni dopo essersi fatta il “mazzo” e che continuerà a lavorare sodo per potersi superare sempre di più.

Ah per quanto riguardano anche gli insulti per la risata “da oca, isterica, fastidiosa, ecc ecc” vi regalo questo video.