Ricky Martin non ha mai avuto “nessun tipo di relazione sessuale o romantica con suo nipote”, ha detto venerdì l’avvocato del cantante mentre il suo cliente sta affrontando le accuse di abusi domestici da parte del membro più giovane della famiglia in quel di Porto Rico.

Ricky Martin rischia 50 anni di carcere, il nipote lo accusa di molestie

“Purtroppo, la persona che ha fatto questa affermazione sta lottando con profonde sfide per la salute mentale”, ha detto oggi a Deadline l’avvocato di Martin, Marty Singer .

“Ricky Martin, ovviamente, non è mai stato – e non sarebbe mai stato – coinvolto in alcun tipo di relazione sessuale o romantica con suo nipote”, ha aggiunto il suo difensore. “L’idea non è solo falsa, è disgustosa”.

“Speriamo tutti che quest’uomo ottenga l’aiuto di cui ha così urgente bisogno”, ha proseguito Singer – Ma, soprattutto, non vediamo l’ora che questo terribile caso venga archiviato non appena un giudice esaminerà i fatti”.

Ricky Martin è accusato di violenza fisica e psicologica dopo una presunta relazione intima di sette mesi con il nipote di 21 anni. La prima udienza è stata fissata il prossimo 21 luglio a Porto Rico.

Qualora l’accusa si rivelasse veritiera. Martin potrebbe essere condannato a quasi 50 anni di carcere.

Il fratello interviene

A sostegno di Ricky Martin anche le recenti dichiarazioni di suo fratello Eric durante una diretta su Facebook:

Se qualcuno ha visto il mio caro nipote che manca da tempo dalla famiglia, questo è un messaggio per lui. La sua famiglia lo ama, che abbia problemi mentali è un altro discorso, abbiamo combattuto per tutta la vita con questo problema. Sono stanco di tacere!