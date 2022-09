Nicola Pisu, nonostante la sua breve esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, è entrato nel cuore del pubblico ed è rimasto in quello degli ex coinquilini, comprese le sorelle Selassiè.

Per questo motivo, quando ieri sera le sorelle Selassiè si sono ritrovate con Nicola Pisu dopo il GF Vip, hanno letteralmente infiammato il popolo social tra commenti e numerosi apprezzamenti.

Tra Lulù e Nicola, nella Casa più spiata d’Italia era nata immediatamente una bella intesa. Pisu, in più di una occasione, ha raccontato alla Selassiè di essere stato vittima di bullismo:

In quella occasione, Lulù si era trovata molto nelle sue parole, tanto da ammettere:

Quest’esperienza può aiutare te e me perché siamo simili avendo subito le stesse cose. E’ difficile, ma già in un mese e mezzo io noto dei cambiamenti in te e in me.