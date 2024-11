Residency show, un tipo di spettacolo che a Las Vegas è di casa

Avete mai sentito parlare di residency show? Impossibile, anche visti i tempi in cui le notizie si muovono da una parte all’altra del mondo tramite il web a delle velocità clamorose. Una traduzione letterale porterebbe a pensarli come spettacoli di residenza, ma in realtà si tratta di una serie di eventi e concerti che hanno sempre la stessa sede e che vedono come protagonista sempre il medesimo artista.

Si tratta, quindi, di show e concerti che possono anche continuare per anni e anni. E, nel momento in cui si utilizza il termine di residency show, c’è una sola città in tutto il mondo che viene immediatamente in mente e risponde al nome di Las Vegas. Inevitabile, visto che si tratta della patria del divertimento e dell’intrattenimento. A Las Vegas, ogni anno, si svolgono concerti ed eventi di vario tipo, con tanti cantanti che sono soliti esibirsi all’interno di casinò e resort. Qualche altra città nota per questo tipo di eventi? Tre in modo particolare, ovvero La Grande Mela, ma anche Londra e Città del Messico non sono da meno.

Las Vegas, la patria dei residency show

Dando uno sguardo alla sezione approfondimento del sito di online casino di Betway, è stato pubblicato proprio di recente questo articolo sui residency show, che spiega molto bene quanto abbiano presa e successo in quel di Las Vegas, vedendo artisti di fama internazionale esibirsi in diverse occasioni sempre nella medesima location.

Se avete la curiosità di scoprire qualcosa in più su questa tipologia di concerti, ecco che questo approfondimento permette di scoprire un lato di Las Vegas decisamente importante, ovvero quello di capitale dell’intrattenimento dal vivo. Non è certo un mistero che alcuni tra i più importanti artisti si esibiscono di fronte a fan impazziti in veri e propri show esclusivi, in cui a partecipare non sono solamente i fan, ma ci sono anche tante celebrità e volti noti.

In Nevada, quindi, sembra che sia l’ambiente più adatto per chi adora la musica e vuole gustarsi qualche spettacolo unico di una serie di celebrità del mondo musicale. A Las Vegas, infatti, si sono esibite, in questo tipo di show, star di calibro mondiale, come nel caso di Adele, ma anche di Bruno Mars e Lady Gaga, giusto per citarne qualcuno.

Un impatto anche sul web

L’approfondimento in questione ha voluto analizzare i residency show che sono stati organizzati in quel di Las Vegas che hanno saputo attirare maggiormente l’attenzione anche dei fan da casa. Insomma, quali sono stati gli eventi che hanno saputo sul serio fare breccia nel cuore del pubblico online?

Tra i vari criteri che sono stati presi in considerazione per la definizione di un punteggio finale che misura l’impatto in termini di popolarità online, troviamo il numero di ricerche su Google, ma anche il volume medio di ricerche su YouTube, così come il numero di post pubblicati sul social network di Instagram.

Ebbene, a guidare questa particolarissima e curiosa classifica c’è un gruppo di musica rock irlandese. Si tratta nientemeno che degli U2, che con il loro residency show “Achtung Baby Live at Sphere”, hanno collezionato dei numeri a dir poco da record. Volete qualche cifra? Il numero di ricerche su Google ha superato quota 721 mila, mentre il volume medio di ricerche sulla piattaforma di YouTube addirittura va oltre quota 672 mila.

Alle spalle della nota band rock irlandese troviamo un’altra artista eccezionale e dal talento sconfinato. Stiamo parlando di Celine Dion, che ha ottenuto, grazie al suo residency show “A New Day…” and “Celine” dei numeri clamorosi in termini di impatto sul pubblico online, come dimostra il numero di post pubblicati su Instagram, che sfiorano quota 50 mila. Infine, sul gradino più basso del podio, ecco Adele, con il suo “Weekends with Adele”.