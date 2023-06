Manila Nazzaro dopo la rottura con Lorenzo Amoruso sta vivendo una bella storia d’amore con Stefano Oradei, ballerino di Ballando con le stelle. La ex del Grande Fratello Vip si è sfogata tra le pagine di “Confidenze”.

Manila ha parlato anche di Amoruso:

Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto.