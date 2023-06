Manila Nazzaro, ex corteggiatrice di Uomini e Donne tornata single è dalla sua parte: anche lei vittima degli haters

C’è qualcosa che accomuna Manila Nazzaro e Soraia Ceruti, ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Luca Salatino. Entrambe le donne, dopo essere tornate single, sarebbero state sommerse dagli attacchi degli haters. Il motivo? “Perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata”, per citare Manila.

Soraia dalla parte di Manila Nazzaro

Nelle passate ore Manila Nazzaro aveva postato sui social un duro sfogo dopo essere stata attaccata pesantemente dagli haters. L’ex Vippona si sarebbe sentita messa “alla gogna” in modo particolare dopo le parole del suo ex compagno Lorenzo Amoruso.

Dopo la fine della loro relazione, Manila avrebbe provato a riprendere in mano la sua vita, nella quale sarebbe entrato un altro uomo, il ballerino professionista Stefano Oradei.

Il gossip ha però scatenato al tempo stesso anche gli haters, in qualche modo fomentati dalle parole di Lorenzo Amoruso che ha instillato il dubbio del presunto tradimento.

E’ più o meno quanto accaduto a Soraia Ceruti, ex di Luca Salatino ed anche lei finita al centro delle critiche dopo i rumors su una presunta frequentazione della giovane con un imprenditore napoletano sin da quando era fidanzata con l’ex Vippone.

Da qui la pioggia di insulti rivolti a Soraia, che di fronte alle parole di Manila ha sentito di solidarizzare con lei condividendo le sue stesse parole nelle Instagram Stories.