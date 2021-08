Pierpaolo Pretelli oggi compie 31 anni e Giulia Salemi ha voluto omaggiare la sua dolce metà realizzando un video d’amore per augurargli buon compleanno, scatenando la reazione commossa del fidanzato.

“Amore mio, questa volta tocca a me … Quindi adesso siediti e ascolta” , inizia così la commovente video lettera di Giulia Salemi che ha racchiuso in circa tre minuti i momenti più emozionanti vissuti con Pierpaolo Pretelli da quando è iniziata la loro storia d’amore.

Il messaggio d’amore continua:

Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa (che noi conosciamo molto bene) quale fosse l’ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto, senza saperlo, e senza conoscerti ancora, quello che sei esattamente Tu oggi con me.

Si, perché nel momento esatto in cui abbiamo capito di volerci vivere, contro tutto e tutti, hai stravolto quello che mi ero prefissata, rendendo ogni singolo momento speciale. I tuoi modi di fare sempre attenti, la tua dolcezza, la tua presenza costante nella mia vita, sia nei momenti felici che in quelli tristi, mi hanno dato la certezza di aver fatto la scelta giusta.

Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo, stento a credere che in così poco tempo io stia vivendo una storia d’amore così intensa. Siamo complici in tutto, ridiamo sempre e non riusciamo a stare separati per più di 2 ore, siamo attaccati al cellulare come due adolescenti.