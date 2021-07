Tutti pazzi per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dopo l’esibizione live al Giffoni, il volto di Tale e Quale Show è stato intervistato anche su Rai1 parlando di matrimonio (dopo una domanda dei conduttori).

Pierpaolo Pretelli: “Nozze con Giulia Salemi?”, la risposta

Nel corso di Uno Weekend, il programma della rete ammiraglia di Casa Rai condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, Pierpaolo ha smentito delle imminenti nozze (di cui la coppia non ha mai parlato):

Per ora le ho dedicato la mia canzone, poi vediamo.

In questo modo ha saggiamente replicato il buon Pierpaolo facendo riferimento a “L’estate più calda”, il singolo di successo che sta impazzando questa estate dove Giulia Salemi è protagonista nel videoclip ufficiale.

E se per molti questa è una domanda lecita, per me è semplicemente imbarazzante e mette sempre a disagio gli intervistati che la ricevono.

Tra l’altro Giulia e Pier non ne hanno mai parlato, quindi che senso ha fare una domanda del genere?