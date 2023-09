Antonella Fiordelisi ha risposto ad un video con protagonista Nikita Pelizon e lo ha fatto in maniera ironica scrivendo: “Amo, ma tutto apposto?”, questo commento ha generato il caos in rete.

Antonella sfotte Nikita sui social: la reazione della Pelizon non si fa attendere

Ed infatti, Nikita Pelizon non ha risposto direttamente all’amica ma ha cliccato “mi piace” ad una serie di tweet che accusavano la Fiordelisi – addirittura – di alimentare l’odio in rete nei suoi confronti.

Ecco il tweet della nostra adorata Iperborea che ha fatto il riassunto della questione in maniera impeccabile:

E voi siete Team Antonella oppure Nikita? Io nel dubbio mi astengo!

