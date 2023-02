Maurizio Costanzo è morto ieri, venerdì 24 febbraio, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo. Maria De Filippi, secondo ciò che svela il Corriere della Sera, è sotto shock perché non se lo aspettava.

La reazione di Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo

“La conduttrice andava a trovarlo mattina e sera in clinica e non immaginava questa evoluzione. – scrive Renato Franco per il Corriere – Molto provata, scioccata, basita. È questo lo spettro di sentimenti che attraversa l’animo di Maria De Filippi, che è stata colta di sorpresa dalla morte di Maurizio Costanzo”.

Il giornalista prosegue:

Non se lo aspettava, non c’erano avvisaglie. Lui era stato ricoverato in una clinica romana per un piccolo intervento, «un problemino fastidioso, ma non grave». Lei lo andava a trovare mattina e sera, poi come sempre al lavoro, a registrare Amici. Una routine normale ed eccezionale li legava ogni giorno da 33 anni. La cena insieme, sempre, ma anche le vacanze (tranne in montagna a sciare, andava solo lei), una convivenza quasi simbiotica che il Covid aveva cementato ancor di più. Con il tempo lei era diventata il suo sergente di ferro — come scherzavano tra loro: controllava dieta e salute, centellinava cibi e dolci.

Funerali Maurizio Costanzo: la camera ardente e gli appuntamenti in tv

Ad anticipare i funerali di Maurizio Costanzo sarà la camera ardente che sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Sarà aperta al pubblico dalle 10.30 di domani, sabato 25 febbraio alle 18.00 e poi dalle 10 alle 18 di domenica 26 febbraio.

I funerali si terranno lunedì 27 febbraio alle ore 15.00 presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. Le esequie saranno trasmesse in diretta tv e streaming su Rai1 e relativa piattaforma ma, come spiega anche TvBlog.it, presumibilmente saranno trasmesse anche da Canale 5, in attesa dell’eventuale ufficialità.