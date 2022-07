Uno scivolone di Chiara Ferragni non è passato inosservato a Selvaggia Lucarelli, spesso accusata di sollevare polemiche sui personaggi di turno. Anche questa volta però l’osservazione della giornalista non fa una piega, soprattutto se sei un personaggio così seguito come la Ferragni e se solo pochi giorni fa ha denunciato la situazione di illegalità a Milano.

Selvaggia Lucarelli affronta Chiara Ferragni: video su TikTok fa discutere

E’ bastato un video su TikTok caricato dalla moglie di Fedez per sollevare un piccolo ‘caso’ e prendersi il giusto attacco di Selvaggia Lucarelli. Ma cosa è successo? Chiara Ferragni ha postato sul social un breve video in cui ammette senza vergogna di aver rubato della biancheria in hotel. E tenta poi di alleggerire il tutto spostando le responsabilità sui suoi follower: “Ditemi che voi non lo fate”.

A questo punto Selvaggia Lucarelli ha avanzato la sua osservazione condivisibile, precisando che quanto fatto dalla Ferragni non sarebbe una cosa poi così leggera come voleva far intendere l’influencer ed imprenditrice:

Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**atina con cui fare contenuti su TikTok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti mono uso.

In particolare a tanti l’atteggiamento di Chiara è apparso ipocrita dopo il suo precedente intervento sulla situazione della sua città. La Lucarelli ha poi ribadito come la leggerezza della Ferragni sia in realtà “un reato […] considerato a tutti gli effetti un furto, un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro”.