Raimondo Todaro, ballerino e professore della scuola televisiva di Amici di Maria De Filippi si è raccontato di recente nel corso di una intervista a Verissimo. Dalla scoperta dei tumori all’amore per la figlia Jasmine avuta dalla moglie Francesca Tocca. E poi tutta la verità sulla presunta e chiacchierata crisi avuta proprio con la compagna e che ha caratterizzato il gossip dell’estate 2023.

Raimondo Todaro, il racconto dei tumori: come li ha scoperti

Nel 2020 Raimondo Todaro ha avuto un grave problema di salute, proprio mentre era impegnato nei panni di insegnante della scuola di Amici. A Verissimo ha raccontato come ha scoperto di avere due tumori maligni:

Nasce tutto da un’appendicite. L’intervento dura 4 ore, perché l’appendice aveva bucherellato l’intestino. Da lì ho fatto dei controlli di routine. Stavo entrando in sala prove con Lorella e la Maestra Celentano e mi arriva la telefonata. Mi hanno detto che avevo due tumori maligni.

A salvarlo è stato proprio il lavoro. Adesso fortunatamente sta bene ed è assolutamente fuori pericolo:

Fisicamente ero a pezzi. Cercavo di sorridere e di non far vedere a nessuno che stavo male. Non volevo che mi guardassero con occhi diversi e che mi trattassero male.