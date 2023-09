Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono davvero in crisi? Durante la sua ospitata a Verissimo, il ballerino e prof di Amici 23 ha fatto chiarezza su l’ultimo gossip che si è diffuso nel corso dell’estate sul suo conto. Incalzato da Silvia Toffanin, Raimondo ha smentito in qualche modo la crisi ma non la lite riportata sui social.

Crisi Raimondo Todaro e Francesca Tocca? Tutta la verità

Dopo la prima crisi, con tanto di separazione, avvenuta qualche anno fa tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, adesso fortunatamente la situazione non sarebbe così grave, almeno stando alle parole del ballerino:

Con Francesca è un amore ballerino, ci conosciamo da piccoli, lei aveva 16 anni, io 18. Va tutto bene, siamo birichini, ci amiamo tanto ma ci sono alti e bassi.

A proposito del gossip che ha riguardato la coppia, ha aggiunto:

Va tutto bene. Siamo birichini. Ci amiamo tanto, come in tutte le coppie ci sono alti e bassi. Quest’estate succede che abbiamo una discussione in un ristorante. Siccome Francesca è molto impulsiva, si alza per schiarirsi le idee e il giorno dopo hanno scritto che abbiamo litigato. Mi sa che litigano tutte le coppie del mondo.

Infine ha svelato se si definisce o meno geloso:

Se sono geloso di lei? Lei non mi ha mai dato modo di esserlo. Se mi dà modo, sono gelosissimo, sono siciliano.