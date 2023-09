Raimondo Todaro, ospite oggi di Verissimo, ha spiazzato con una confessione del tutto inaspettata. Il ballerino professionista e prof di Amici 23 ha svelato di aver avuto due tumori maligni contro i quali si è ritrovato a combattere, proprio mentre era impegnato nel talent di Maria De Filippi.

La sua battaglia contro i due tumori maligni sarebbe avvenuta nel 2020. A Verissimo, Raimondo Todaro ha raccontato quello che ha dovuto affrontare e soprattutto come ha scoperto di avere i due tumori:

È nato tutto da un’appendicite, quando mi portano in sala operatoria l’intervento dura quattro ore perché l’appendice aveva bucato un pezzo dell’intestino. Da quel momento ho fatto dei controlli di routine e mentre entravo in sala prove con Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano mi hanno telefonato dicendomi che avevo due tumori maligni e che dovevo curarmi subito.

Così durante la prima edizione di “Amici” ho fatto due interventi a distanza di pochi mesi. Capitava che lunedì andavo in ospedale e mi operavo con l’anestesia totale e il giorno dopo andavo a lavorare tranquillamente. Proprio il lavoro è stata la mia fortuna, perché era l’unico momento in cui non pensavo alla malattia.