Raimondo Todaro, la battaglia contro il tumore: “Ecco come l’ho scoperto”

Raimondo Todaro, noto ballerino e professore della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha recentemente rivelato di aver affrontato una dura battaglia contro il tumore.

Tutto è iniziato con un’appendice. Durante l’intervento chirurgico, che è durato ben 4 ore a causa delle complicazioni che aveva causato all’intestino, i medici hanno scoperto qualcosa di più serio.

Dopo l’intervento, Todaro si è sottoposto a controlli di routine ed è stato in quel momento che ha ricevuto una telefonata sconvolgente: gli è stato comunicato che aveva due tumori maligni:

Nasce tutto da un’appendicite. L’intervento dura 4 ore, perché l’appendice aveva bucherellato l’intestino. Da lì ho fatto dei controlli di routine. Stavo entrando in sala prove con Lorella e la Maestra Celentano e mi arriva la telefonata. Mi hanno detto che avevo due tumori maligni.

A salvarlo è stato proprio il lavoro. Adesso fortunatamente sta bene ed è assolutamente fuori pericolo:

Fisicamente ero a pezzi. Cercavo di sorridere e di non far vedere a nessuno che stavo male. Non volevo che mi guardassero con occhi diversi e che mi trattassero male.