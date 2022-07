Dopo l’annuncio del ritorno di Arisa ad Amici, si era ipotizzato un ritorno a Ballando con le Stelle di Raimondo Todaro. Alla luce delle ultime dichiarazioni su Milly Carlucci rese a Lorella Cuccarini durante il format Un caffè con, tuttavia, appare sempre più improbabile. Ma cosa ha detto Raimondo Todaro sul conto della conduttrice?

Raimondo Todaro, i retroscena su Milly Carlucci e Maria De Filippi

Sebbene la stima sul piano professionale nei confronti di Milly Carlucci non sia affatto cambiata, Raimondo Todaro ha parlato dei rapporti tra loro due lasciando intendere come non si siano affatto conclusi in maniera tranquilla:

Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto quello che so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia della Rai, per me è stata come una madre.

Tuttavia ha anche svelato che i rapporti si sarebbero conclusi non benissimo. Si è detto dispiaciuto ma al tempo stesso ha spiegato di avere la coscienza a posto. Ma cosa hanno in comune Milly e Maria De Filippi e cosa le differenzia?

Milly è come Maria, una stakanovista. Hanno in comune la passione per il lavoro che fanno. Lo farebbero pure gratis. Si vede proprio. La differenza sostanziale è che Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dice anche che mutande metterti. Mentre Maria ti dà molta carta bianca. Non è mai venuta a dirmi ‘fai così’. C’è anche da dire che Maria fa tanti programmi contemporaneamente quindi non potrebbe neanche volendo. Mentre Milly si concentra solo su quello.

Con Maria De Filippi, però, Raimondo Todaro ha condiviso il momento più delicato della sua vita, quello della separazione da Francesca Tocca: