E’ stato un addio clamoroso ed inaspettato, quello di Raimondo Todaro al talent Ballando con le Stelle ed a Milly Carlucci. Il ballerino ha infatti deciso di chiudere un importante capitolo professionale anche se la sua decisione, comunicata sui social, non sarebbe affatto piaciuta alla padrona di casa dello show di Rai1.

Raimondo Todaro lascia Ballando: Giovanni Ciacci lo difende

Se la Carlucci non ha preso bene la scelta di Raimondo Todaro di andare via senza neppure poterne parlare faccia a faccia (sebbene il ballerino abbia spiegato l’impossibilità a farlo per via della sua positività al Covid), l’amico Giovanni Ciacci è invece sceso in campo in sua difesa.

Secondo le ultime voci, pare proprio che Todaro sia pronto ad approdare ad Amici, dopo la proposta di Maria De Filippi che lo vorrebbe fortemente nella nuova edizione del talent di Canale 5. Una indiscrezione che arriva dopo la notizia dell’uscita di scena di Arisa che sarà “sostituita” da Lorella Cuccarini ed affiancata proprio da Todaro.

Adesso, a parlare di Raimondo e delle sue ultime scelte professionali ci ha pensato Giovanni Ciacci, suo amico conosciuto proprio a Ballando nell’edizione del 2018 durante la quale hanno gareggiato insieme. Tra le pagine del settimanale Nuovo, Ciacci ha svelato:

L’ho chiamato. Mi ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me, ma non c’era neanche bisogno che me li spiegasse. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata.

Parole che sembrerebbero contenere anche una frecciatina a Milly Carlucci. La conduttrice replicherà al suo ex concorrente?