Raimondo Todaro ospite di Detto Fatto, ha confermato (girandoci intorno) di avere avuto un flirt con Elisa Isoardi che, a quanto pare, non sarebbe nemmeno finito nel migliore dei modi.

Io ed Elisa Isoardi? Più smentivamo e più la gente non ci credeva. – scrivono i colleghi di Biccy.it – Io con lei mi sono trovato benissimo, c’era un sacco di feeling. Al tempo stesso è stata un’edizione particolare, oltre l’infortunio, perché discutevamo parecchio della serie ‘l’amore non è bello se non è litigarello‘. Ne sono successe di tutti i colori, adesso ci sentiamo ogni tanto, le ho fatto l’in bocca al lupo per la sua nuova esperienza.

Tra le pagine di Vero, proprio Todaro aveva già parlato dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, smentendo di essere fidanzato:

Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine. Siamo rimasti in buoni rapporti. Certo, Elisa e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre. Le ho fatto un in bocca al lupo quando è partita per l’Isola dei Famosi, l’ho anche seguita. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno, ma la situazione legata al Covid non ha aiutato.