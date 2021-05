Raimondo Todaro svela gli attuali rapporti con Elisa Isoardi

Raimondo Todaro intervistato tra le pagine del settimanale Vero ha parlato del suo attuale rapporto con Elisa Isoardi, ex naufraga de L’Isola dei Famosi che si è ritirata dal programma dopo l’incidente all’occhio.

Elisa Isoardi? Le ho fatto un in bocca al lupo quando è partita per l’Isola dei Famosi, l’ho anche seguita. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno, ma la situazione legata al Covid non ha aiutato.