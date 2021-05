Vedere Raimondo Todaro ospite in collegamento durante Amici 20, aveva fatto ipotizzare un possibile passaggio del ballerino da Ballando con le Stelle al talent di Maria De Filippi.

Ed invece, proprio l’ex marito di Francesca Tocca, intervistato tra le pagine di Nuovo, ha svelato un retroscena con protagonista Maria De Filippi che ha dato un consiglio al ballerino per non mancare di rispetto a Milly Carlucci, colei che le ha regalato il successo aprendogli le porte della televisione:

Mi ha detto di parlarne con Milly Carlucci perché non voleva mettermi in difficoltà. Lei è stata subito d’accordo e la questione si è risolta in meno di un minuto.