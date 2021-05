La Rai avrebbe querelato Fedez dopo tutto il caos del primo maggio e il Concertone andato in onda su Rai3. I colleghi di Blogo hanno svelato i dettagli di questa spinosa faccenda.

Proprio in questi giorni, lo stesso Fedez ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione Rai. A tal proposito, il Presidente Alberto Barachini ha inviato una lettera al rapper:

Ove lo ritenesse opportuno una memoria in cui siano evidenziati ulteriori fatti o circostanze che abbiano un elemento di novità rispetto a quanto già reso pubblico fino ad oggi, in modo da mettere in condizione la Commissione di esprimersi compiutamente in relazione alla sua richiesta.