Al Bano Carrisi si è lasciato intervistare tra le pagine del settimanale Oggi dove ha parlato dell’attuale rapporto tra Romina Power e Loredana Lecciso ed ha detto la sua in merito a Fedez dopo il monologo del Primo Maggio e tutto il caos scaturito con la Rai.

“Il regalo più bello? Che Romina Power e Loredana Lecciso facessero la pace”, afferma il leone di Cellino San Marco che il 20 maggio compie 78 anni. “Sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia”.

Al Bano poi racconta tutti i suoi progetti:

Il cantante sta preparando un nuovo progetto musicale e il 6 giugno dovrebbe cantare all’apertura dei Campionati mondiali di judo a Budapest davanti, tra gli altri, a Vladimir Putin.

Di cui dice:

Non sono un politico, non posso giudicare. Con tutto il rispetto per Navalny, non sappiamo questo personaggio come sia nato, chi sia veramente. Non sappiamo nulla. Credo che le vere dittature siano altre, come quella militare in Birmania.