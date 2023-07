Barbara d’Urso verso la Rai? Non proprio. Dopo la smentita di Urbano Cairo che ha precisato l’assenza della conduttrice nei palinsesti di La7, anche l’azienda di Viale Mazzini ha parlato in tal senso.

Lo scorso venerdì l’Ad della Tv di Stato, Roberto Sergio, aveva smentito l’approdo di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle. Tuttavia, secondo Il Tempo, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe approdare in Rai, ecco in che modo:

La d’Urso sarebbe corteggiata da Rai1 come ospite della prima puntata di Domenica in. Tuttavia, resta il nodo Canale5: riceverà il via libera se l’indiscrezione dovesse trasformarsi in notizia? Sarebbe un colpo al cuore per Canale5 vederla ospite di Mara Venier, solo qualche anno fa la d’Urso era sua competitor ogni domenica. Tra le due signore della tv c’è un grande rapporto di stima e amicizia.

Intanto, la rottura con Mediaset ha sicuramente fatto cambiare tutti i piano a Barbara d’Urso, che aveva già registrato il promo per la nuova stagione di Pomeriggio 5.