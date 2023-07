Raffaella Mennoia parla della versione invernale di Temptation Island

Raffaella Mennoia, storica autrice di Temptation Island, intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni ha parlato dell’attuale edizione svelando se ci sarà la versione invernale.

Sarò controcorrente ma penso che la gente si appassioni a Temptation Island non tanto per vedere le corna. O fino a un certo punto. Le persone vogliono vedere se quella coppia ce la farà a sopravvivere alle tentazioni. Non tifano perché due si lascino, ma perché tornino insieme.

E per quanto riguarda la versione invernale ha precisato:

È nella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l’idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male.