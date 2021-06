Martina Miliddi dopo avere ufficializzato la sua storia d’amore con Raffaele Renda è stata ricoperta di insulti. Proprio in queste ore, l’ex cantante di Amici 20 è voluto intervenire con un amaro sfogo che non fa una piega.

Come mi fanno stare gli insulti che abbiamo ricevuto io e Martina? Non volevo parlare di questa cosa, ma vedo nelle domande che vi interessa il mio stato d’animo e per questo vi ringrazio. Se devo essere sincero ho visto tanta tristezza e frustrazione in questi giorni. Commenti che vanno oltre la libertà di pensiero e colpiscono tanto nel personale.

Penso che molte persone dietro ad un telefono si sentano padroni del mondo e supereroi con il potere di sentenziare su ogni cosa, ma purtroppo non è così… Per fortuna mi reputo una persona forte, in grado di scindere ogni cosa, allontanando la negatività e facendomi una grande risata leggendo certe cose.

Mi rendo conto, però, che non tutti sono come me e che dinanzi a commenti di questo peso, molte persone cadono in vuoti dai quali è difficile uscire. Non voglio dilungarmi ancora, ma l’unica cosa che mi sento di dire è: pesate ciò che dite. Non sentitevi autorizzati di giudicare a morte solo perché le nostre vite sono di “dominio pubblico”. Perché prima di tutto siamo persone che hanno dei sentimenti.