Andrea Cerioli e la bilancia sono in una relazione complicata. L’ex naufrago lo ha fatto sapere oggi in una serie di Instagram Stories in cui ha ammesso di aver messo su un bel po’ di chili negli ultimi mesi dopo l’incredibile perdita durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Andrea Cerioli, quanto pesa oggi

Ma quanto pesa oggi Andrea Cerioli? Se dopo l’Isola dei Famosi aveva dichiarato di aver perso ben 22 chili, l’ex tronista sembra averli ripresi tutti con gli interessi.

A differenza dello scorso anno, quando aveva detto di essere ingrassato a causa del lockdown, questa volta non avrebbe scuse ma Cerioli ha deciso di fare una sorta di ‘mea culpa’ social e rimettersi in riga dopo i numerosi sgarri.

Le intenzioni di Andrea, dunque, sarebbero quelle di rimettersi in forma ed ai suoi follower ha fatto sapere:

Stamattina mi sono pesato e sono 85.7m 10 kg sopra il mio standard…sto iniziando ad assomigliare ad un’otaria, loro però sono adorabili. Oltretutto chili distribuiti male, anche perché io metto su solo nel giro vita…tipo un fenicottero, quindi questo weekend mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi perché mi sono fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere, che da oggi avrei fatto il check generale delle mie abitudini quotidiane.

Quanto pesava prima dell’Isola

Prima della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli pesava 80 chili ma dopo l’esperienza in Honduras la bilancia era tornata a segnare 58 chili. Adesso per l’ex naufrago è tempo di rimettersi nuovamente in forma.