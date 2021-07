Andrea Cerioli proprio oggi ha rilasciato una bella intervista su Vanity Fair dove si scaglia contro la mascolinità tossica e parla del body shaming ricevuto dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi.

I commenti sgradevoli? Non fanno piacere, certo, anche se io so affrontarli. Mi spiace, però, quando a riceverli è magari un ragazzino. Il body shaming è un problema che riguarda soprattutto le donne ma come nel mio caso può toccare anche un uomo.

La risposta dovrebbe essere sempre “chissenefrega, basta stare bene con se stessi”. In forma, se lo si desidera, lo si può tornare. In Honduras poi ho perso 22 chili, ma ingrassare o dimagrire non dev’essere un cruccio. E soprattutto nessuno può permettersi di giudicare il corpo di un altro.