Quanto guadagna Taylor Mega per un post su Instagram? L’influencer svela cifre e lavori

Quanto guadagna Taylor Mega per il suo lavoro di influencer? Il volto noto dei social è intervenuto nei giorni scorsi in collegamento con la trasmissione Mattino Cinque, nel corso della quale ha voluto fare delle precisazioni sul suo lavoro.

Taylor Mega svela quanto guadagna con il suo lavoro da influencer

Taylor Mega intanto ha chiarito che lei non vende le sue foto su una piattaforma privata ma pubblicizza tramite Instagram. Oltre a questo però, la sua attività non termina qui dal momento che, ha svelato, ha anche un centro estetico, un’app con degli iscritti che si allenano insieme a lei e sta per aprire anche una nuova attività a Milano.

Non si può certo dire, dunque, che Taylor Mega non si dia da fare né che la sua attività si limiti semplicemente nel fare stories o postare foto, come erroneamente si tende a pensare.

Al programma di Canale 5, l’influencer ha svelato:

Per un post le aziende possono arrivare a pagare da 8 a 40 mila euro. Poi tutto dipende dai contenuti, se si tratta di una foto o di un video. Ma le cifre sono più o meno quelle.

Soldi che, ovviamente, non le sono piovuti dal cielo:

Inizialmente devi investire. Io inizialmente facevo tre lavori per cominciare ad investire su questa attività. Avevo iniziato facendo la commessa in due posti diversi e durante i weekend lavoravo in un bar. Adesso con questa attività investo su altre aziende.