Taylor Mega, intervistata da Casa Chi, ha parlato del marito di Giaele De Donà ma anche del suo ex fidanzato Alberto De Pisis, svelando che le piacerebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Io e Alberto abbiamo molta complicità e ci stuzzichiamo di continuo. Lui mi lancia delle frecciatine che fanno ridere e lui me ne tira molte e la cosa mi fa ridere. Con me si sentirebbe a suo agio al GF Vip e gli farei tirare fuori la verve, con me potrebbe tirare fuori il meglio di sé.

A me farebbe molto piacere entrare come ospite non come concorrente anche se secondo me come concorrente sarebbe divertente…