Massimiliano Morra, così come svela 361Magazine, ha ricevuto una proposta indicente da parte di un famoso conduttore prima di diventare famoso. All’epoca si faceva chiamare ancora Gabriele e lavorava solamente come modello, muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Quando Massimiliano Morra ricevette una proposta indecente

Intervistato da Chiambretti, aveva svelato un inedito retroscena: “Se ho mai ricevuto una proposta indecente? Posso dire che non si tratta di una leggenda metropolitana: è successo davvero! Ai tempi facevo ancora il modello, avevo ventidue anni e un noto conduttore molto importante, diciamo sia grosso che grasso, mi ha contattato su Facebook per chiedermi se fossi disposto a fare del s****o orale. Nel caso, mi avrebbe aiutato ad entrare in televisione”.

La stessa cosa Massimiliano Morra l’aveva poi confidata anche tra le pagine di Chi Magazine, settimanale proprio diretto da Alfonso Signorini, attuale conduttore del Grande Fratello Vip: “Anni fa ho ricevuto una proposta indecente su Facebook. Mi contattò un uomo e mi chiese se volevo fare carriera, propose di vederci ma aggiunse che prima di parlare di lavoro voleva un rapporto or***e con me. Dissi ‘no grazie”.

Questo retroscena sarà frutto di una “storiella” creata a tavolino oppure sarà accaduto davvero?