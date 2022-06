Cristiano De Andrè, padre di Francesca e figlio del mitico Faber, ha parlato delle ultime drammatiche disavventure che hanno colpito da vicino l’ex concorrente del Grande Fratello, vittima di violenze da parte del suo fidanzato.

Credo che sia difficile portare questo cognome. Anche se per fortuna i miei figli hanno scelto altri campi lavorativi che non sono la musica e questo indubbiamente li ha agevolati. – ha raccontato Cristiano De Andrè intervistato dal Corriere della Sera – Comunque portare cognome De André è una bella responsabilità e non sempre è facile.