Emozioni a non finire durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle del 9 dicembre 2023: Giovanni Terzi ha tirato fuori dal cilindro la proposta più scintillante di sempre, chiedendo a Simona Ventura di diventare la sua compagna di danza per la vita con una romantica proposta di matrimonio in diretta.

La proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura: ecco la data

Dopo l’esibizione mozzafiato della conduttrice, Giovanni è entrato in scena, pronto per un colpo di scena ancora più grande della coreografia di tango. Accompagnato dai genitori di Simona, il giornalista ha preso il microfono con fare romantico da favola e ha dichiarato:

Mi sono trovato benissimo con tutti voi, volevo in questo luogo dire una cosa a Simona, che mi ha cambiato la vita.

A questo punto, ha sfoderato un anello che sicuramente aveva nascosto in qualche angolo del suo completo da ballo e ha fatto la fatidica domanda:

Il 6 luglio, davanti a tutti voi, vuoi diventare mia moglie?

Simona, visibilmente emozionata, ha fatto cadere qualche lacrima, ma alla fine, con un sorriso radiante, ha risposto con un entusiastico “Sì!”.

Milly Carlucci, spettatrice di questa magica commedia romantica, ha commentato commossa: “Sono felice, è un’emozione bellissima”. Mariotto è poi intervenuto: “Posso fare da testimone?”.

Solamente qualche settimana fa, ospiti di Bella Ma’ con Pierluigi Diaco, Giovanni Terzi e Simona Ventura avevano raccontato il loro primo incontro parlando del matrimonio:

Quando accadrà? Nel 2024. Oggi è un giorno in cui ci avviciniamo di più a quella data. La verità è che noi sappiamo la data, però sinceramente l’abbiamo definita due volte ed è successo di tutto. A tre mesi dalla data, la faremo sapere.

La conferma è arrivata sabato 9 dicembre in diretta a Ballando con le Stelle.